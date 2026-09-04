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Ukraine: Russische Drohne attackiert Geheimdienstzentrale

KIEW (dpa-AFX) - Eine russische Drohne hat das Hauptgebäude des ukrainischen Geheimdienstes SBU im Zentrum der Hauptstadt Kiew angegriffen. "Die Drohne zielte direkt auf das Arbeitszimmer des SBU-Leiters in diesem Gebäude", teilte Präsident Wolodymyr Selenskyj bei Telegram mit. Der Staatschef gab demnach SBU-Chef Olexander Poklad Anweisung, den Russen "spiegelbildlich" auf diesen Schlag zu antworten. Angaben der Stadtverwaltung zufolge gab es bei dem Angriff mindestens fünf Verletzte.

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Die Ukraine wehrt sich seit mehr als viereinhalb Jahren gegen die russische Invasion./ast/DP/stw

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