Ukraine: Russland greift Einkaufszentrum in Charkiw an

27.08.26 12:51 Uhr

CHARKIW/KIEW (dpa-AFX) - Bei einem russischen Drohnenangriff auf die ostukrainische Großstadt Charkiw ist mindestens ein Mensch getötet worden. Vier Menschen seien verletzt worden, teilte der Gouverneur des gleichnamigen Gebiets, Oleh Synjehubow, bei Telegram mit. Ziel der Attacke sei ein Einkaufszentrum gewesen.

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In der Hauptstadt Kiew stürzten Drohnentrümmer herab und verletzten nach Behörden Angaben zwei Menschen. Sie mussten in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Die Ukraine wehrt sich seit über viereinhalb Jahren gegen die russische Invasion./ast/DP/mis