DAX23.168 -0,6%Est505.693 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7000 -0,6%Nas21.879 +0,2%Bitcoin59.832 -0,1%Euro1,1521 ±-0,0%Öl110,4 +1,0%Gold4.639 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Lufthansa 823212 Allianz 840400 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Microsoft 870747 BASF BASF11 ExxonMobil 852549 Novo Nordisk A3EU6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Siemens Energy ENER6Y Volkswagen (VW) vz. 766403 Tesla A1CX3T Siemens 723610
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Trumps Iran-Rede: DAX geht leichter ins lange Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Rheinmetall, Telekom, Intel, Tesla, Öl-Aktien, Micron, Pharmawerte, Airbus, Thales, OHB im Fokus
Top News
Schutz vor extremer Volatilität: Das passiert bei Handelsunterbrechungen von Aktien Schutz vor extremer Volatilität: Das passiert bei Handelsunterbrechungen von Aktien
Bürgergeldreform im Überblick: Warum ETF-Anleger die neuen Vermögensregeln kennen sollten Bürgergeldreform im Überblick: Warum ETF-Anleger die neuen Vermögensregeln kennen sollten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Ukraine: Tote und Verletzte nach Angriffen mit Drohnen und Gleitbomben

04.04.26 12:38 Uhr

SUMY (dpa-AFX) - In der nordostukrainischen Stadt Sumy sind bei russischen Drohnenangriffen mindestens elf Menschen verletzt worden. Darunter sei auch eine 15-jährige Person, teilte die Polizei mit. In Kramatorsk in der Ostukraine wurden bei einem Angriff mit Gleitbomben am frühen Abend der regionalen Staatsanwaltschaft zufolge vier Menschen getötet, darunter ein 16-Jähriger. Zwei weitere seien verletzt worden.

In der Hauptstadt Kiew brach laut Bürgermeister Vitali Klitschko durch herabfallende Drohnentrümmer ein Feuer im obersten Stock eines Bürogebäudes aus. Russland attackierte die Ukraine nach Angaben der Luftstreitkräfte in der Nacht mit 286 Kampfdrohnen, von denen 260 abgewehrt worden seien. Elf Einschläge gab es demnach aber.

Toter im Süden Russlands

Auch russische Behörden meldeten ukrainische Angriffe. In der für die russische Drohnenkriegsführung wichtigen Stadt Taganrog im Süden Russlands wurden nach Angaben von Gouverneur Juri Sljussar ein Mensch getötet und vier weitere verletzt. In der Stadt am östlichen Ende des Asowschen Meeres gibt es ein Flugzeugwerk und zwei Fabriken, die Drohnen und Drohnenteile herstellen.

Die Ukraine verteidigt sich mit westlicher Hilfe seit mehr als vier Jahren gegen eine großangelegte russische Invasion. Als Teil ihres Abwehrkampfes setzt sie auch auf Angriffe auf die Öl- und Gasindustrie sowie auf Rüstungsfabriken Russlands. Die Zahl der Opfer und das Ausmaß der Schäden stehen dabei in keinem Verhältnis zu den verheerenden Kriegsfolgen russischer Angriffe in der Ukraine./ksr/DP/zb