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Ukraine trifft Logistikzentrum von russischem Onlinehändler

MOSKAU/KIEW (dpa-AFX) - Die Ukraine hat in der Nacht erneut eine Filiale eines großen russischen Internethändlers angegriffen. Die Mitarbeiter eines Logistikzentrums von Ozon in der südrussischen Teilrepublik Adygeja seien wegen eines Drohnenangriffs evakuiert worden, berichtete die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf das Unternehmen. In dem Zentrum sei ein Feuer ausgebrochen. Nach vorläufigen Angaben gab es keine Verletzten. Die Angaben konnten zunächst nicht unabhängig überprüft werden.

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Die Ukraine hat in den vergangenen Wochen verstärkt Versandzentren der russischen Online-Riesen Wildberries und Ozon zerstört oder beschädigt. Das Land wehrt sich seit Februar 2022 mit westlicher Hilfe gegen eine russische Invasion und greift in seinem Abwehrkampf seit mehreren Monaten systematisch auch weit entfernte Ziele in Russland an.

Trump optimistisch mit Blick auf Friedensgespräche

Derweil machte US-Präsident Donald Trump in der britischen "Financial Times" deutlich, er sei optimistisch, dass die Friedensgespräche zwischen der Ukraine und Russland Fortschritte machten. "Ich glaube, beide Seiten sind an dem Punkt angelangt, an dem sie sagen: "Lasst uns eine Einigung erzielen"", sagte er. Nächste Woche Dienstag und Mittwoch finden unter Vermittlung der USA in den Vereinigten Arabischen Emiraten die ersten direkten Gespräche zwischen der Ukraine und Russland seit langem statt.

Am Dienstag hatte Bundeskanzler Friedrich Merz den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Berlin getroffen. Beide pochten darauf, dass die Europäer an den anstehenden Gesprächen zur Beendigung des russischen Angriffskriegs beteiligt werden müssten. Deutschland ist der wichtigste Unterstützer der Ukraine.

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Selenskyj schrieb am späten Abend auf der Plattform X, er habe Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier für die umfassende Unterstützung Deutschlands gedankt. Europa bezeichnete er als wichtigen Bestandsteil, den Friedensprozess voranzutreiben./hme/DP/zb

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