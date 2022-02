Ukraine: UN-Sicherheitsrat trifft sich zu humanitärer Situation

NEW YORK (dpa-AFX) - Die humanitäre Situation in der Ukraine wird den UN-Sicherheitsrat am Montag beschäftigten. Die USA und eine Reihe weiterer westlicher Staaten beantragten am Sonntag eine entsprechende Dringlichkeitssitzung. Das Treffen in New York wird Diplomatenangaben zufolge vermutlich für 21.00 Uhr MEZ angesetzt. Es ist das fünfte innerhalb von einer Woche. Zeitgleich sind auch Beratungen über den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine in der UN-Vollversammlung angesetzt./scb/DP/he