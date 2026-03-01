Ukraine und Rumänien starten gemeinsam Drohnenproduktion

BUKAREST (dpa-AFX) - Die Nachbarländer Rumänien und die Ukraine wollen gemeinsam militärische Drohnen produzieren. Dazu unterzeichneten der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und sein rumänischer Amtskollege Nicusor Dan in Bukarest ein Abkommen. Die Drohnen sollen mit ukrainischem Know-How im EU- und Nato-Land Rumänien hergestellt werden, unterstützt durch den EU-Rüstungsfonds SAFE.

Dan betonte, dass das frühere "historische Misstrauen" zwischen beiden Ländern seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine verflogen sei. Selenskyj bedankte sich für die unterstützende Position Rumäniens seit Beginn dieses Krieges.

Die beiden Präsidenten schlossen zudem ein Energie-Abkommen. Es sieht den Ausbau der Stromleitungen zwischen den beiden Ländern. Selenskyj und Dan berieten auch über eine mögliche Zusammenarbeit bei der Öl- und Gasförderung aus dem Schwarzen Meer, an das beide Länder grenzen.

Selenskyj verspricht mehr Schutz für rumänische Minderheit

Ferner unterzeichneten Selenskyj und Dan ein Abkommen über eine strategische Partnerschaft. Selenskyj sicherte zudem mehr Schutz für die rumänische Minderheit in seinem Land zu, nachdem Rumänien seit Jahren mehrfach Missstände in diesem Bereich beklagt hatte. Selenskyj wollte seine Visite in Rumänien mit einem Abstecher zum Luftwaffenstützpunkt Borcea bei Fetesti im Südosten des Landes beenden, wo auch Ukrainer an F-16-Kampfjets ausgebildet werden./kl/DP/mis