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Ukraine und Russland melden nach Drohnenangriffen Tote und Verletzte

WOLGOGRAD/ODESSA (dpa-AFX) - Die Ukraine und Russland haben nach ihren Verhandlungen über ein mögliches Kriegsende neue schwere gegenseitige Angriffe und mehrere Opfer gemeldet. In der südukrainischen Stadt Odessa am Schwarzen Meer wurden laut Behörden zwei Menschen getötet und fünf weitere verletzt. Die ukrainische Hauptstadt Kiew meldete einen Angriff auf ein Krankenhaus. Dort sei ein Mensch verletzt worden.

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In der russischen Großstadt Wolgograd (früher Stalingrad) wurden vier Menschen getötet und zwei weitere verletzt, wie die Stadtverwaltung mitteilte. Ukrainische Medien berichteten, dass dort eine Ölraffinerie getroffen worden sei. Offiziell bestätigt wurde das zunächst nicht. Bei den Toten handle es sich um vier Mitarbeiter einer Industrieanlage, teilte die Stadt mit. Die Region Astrachan am Kaspischen Meer meldete 30 ukrainische Drohnenangriffe.

Russland führt seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine inzwischen seit fast fünf Jahren. Die vom Westen mit Milliarden und Waffen unterstützte Ukraine wehrt sich mit Gegenattacken auf Ziele im russischen Hinterland. Auf einem informellen EU-Gipfel in Dublin beraten die Europäer heute über die weitere Unterstützung für die Ukraine.

Die Kriegsparteien verhandelten in dieser Woche erstmals nach mehr als acht Monaten unter US-Vermittlung wieder über eine Beendigung des Krieges. In Sicht ist ein Waffenstillstand aber nicht. Vereinbart wurde in Abu Dhabi bei den Gesprächen am Dienstag und Mittwoch ein weiterer großer Austausch von Kriegsgefangenen./mau/DP/mis

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