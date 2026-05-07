DAX24.626 -1,5%Est506.190 -1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,7500 +0,7%Nas25.204 -0,6%Bitcoin52.286 -0,5%Euro1,1418 +0,4%Öl72,70 -2,9%Gold4.065 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Bayer BAY001 Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F Micron Technology 869020 NVIDIA 918422 Infineon 623100 SAP 716460 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 Allianz 840400 Apple 865985
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
KI-Sorgen nehmen zu: Dow startet leichter -- DAX mit Verlusten -- Zalando: BaFin prüft Verstöße beim Jahresabschluss -- Bayer, BYD, Gold, Bitcoin, Microsoft, ON, Chip-Aktien im Fokus
Top News
Edge-KI im Visier: Warum die Milliarden-Übernahme von Synaptics die ON-Aktie einbrechen lässt Edge-KI im Visier: Warum die Milliarden-Übernahme von Synaptics die ON-Aktie einbrechen lässt
Preisschock bei der Xbox, Aktie mit Kurssturz: Microsoft gerät an zwei Fronten unter Druck Preisschock bei der Xbox, Aktie mit Kurssturz: Microsoft gerät an zwei Fronten unter Druck
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Ukraine und Russland tauschen hunderte Kriegsgefangene aus

26.06.26 14:37 Uhr

MOSKAU/KIEW (dpa-AFX) - Russland und die Ukraine haben hunderte Kriegsgefangene ausgetauscht. "Heute haben wir 160 Soldaten zurückgeholt", teilte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bei Telegram mit. Sie seien seit 2022 in Gefangenschaft gewesen. Unter ihnen seien neben regulären Soldaten auch Angehörige der Nationalgarde und der Grenztruppen.

Zuvor hatte die russische Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf Angaben des Verteidigungsministeriums die Rückkehr von 160 russischen Kriegsgefangenen gemeldet. Die russischen Soldaten befinden sich demnach in Belarus und werden nach medizinischer Versorgung nach Russland gebracht. Vermittler waren demnach die Vereinigten Arabischen Emirate.

Moskau und Kiew tauschten nach ukrainischen Angaben bereits 76 Mal Kriegsgefangene aus. Zuletzt kehrten Anfang Juni jeweils 185 Gefangene zurück. Es ist das einzige Feld, in dem der Dialog zwischen den beiden Konfliktparteien mehr als vier Jahre nach Beginn des von Kremlchef Wladimir Putin befohlenen Kriegs funktioniert./ksr/DP/stw