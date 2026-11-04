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Ukraine und USA bereiten Treffen mit Russland vor

MADRID/KIEW (dpa-AFX) - Am Rande eines Besuchs in Madrid hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj mit US-Vertretern die kommende Gesprächsrunde mit Russland in Abu Dhabi vorbereitet. Selenskyj telefonierte nach eigenen Angaben mit dem US-Sondergesandten Steve Witkoff und dem Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, Jared Kushner.

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Der Gesprächsprozess müsse vorangehen, um den Krieg rasch zu beenden, sagte Selenskyj nach Angaben seines Amtes in Kiew. "Die Ukraine ist zu den notwendigen Schritten bereit. Unsere Vorschläge sind klar, und wir haben unsere Vorschläge der US-Seite übergeben." Sein Land brauche nach einem möglichen Ende der Kämpfe Sicherheitsgarantien "wie Stahlbeton".

Selenskyj: Ukraine braucht Garantien "wie Stahlbeton"

Das Dreiertreffen mit der Ukraine und Russland und den USA als Vermittler nimmt einen im Februar unterbrochenen Gesprächsfaden wieder auf. Verhandelt wird am kommenden Dienstag und Mittwoch (10./11. November) in der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate. Die Erwartungen sind aber gering, dass es tatsächlich zu einem Ende des russischen Angriffskriegs kommt. Moskau rückt bislang nicht vom Ziel ab, die Ukraine zu unterwerfen.

Selenskyj würdigte auch Gespräche vom Mittwoch in Brüssel, in denen es um einen künftigen Wiederaufbau seines kriegszerstörten Landes ging. Beteiligt daran waren Deutschland, Frankreich, Großbritannien, die USA, die EU, die Nato und die Weltbank sowie die Ukraine. Am Donnerstag werde in Brüssel über die Frage von Sicherheitsgarantien gesprochen, sagte Selenskyj.

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Bei seinem Besuch in Spanien gehe es vor allem um Zusammenarbeit in Rüstung, Flugabwehr und Schutz der Zivilbevölkerung, teilte der Präsident mit./fko/DP/he

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