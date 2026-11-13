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Ukraine: Unklarheit über Europas Platz am Verhandlungstisch

MOSKAU (dpa-AFX) - Das russische Außenministerium hat nach Angaben von Sprecherin Maria Sacharowa keine Kenntnis von einer Einigung auf eine künftige Beteiligung europäischer Staaten an den Ukraine-Verhandlungen. "Soweit dem Außenministerium Russlands bekannt ist, wurde das genannte Thema im Rahmen der Gespräche mit Steve Witkoff und Jared Kushner in Moskau nicht beraten", sagte Sacharowa. Sie reagierte damit auf eine Anfrage, eine entsprechende Ankündigung aus Washington zu kommentieren.

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Zuvor hatte der US-Unterhändler Kushner nach einem nächtlichen Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj mitgeteilt, beide Kriegsparteien hätten zugestimmt, die Europäer in die nächste Verhandlungsrunde einzubinden.

Vor dem Gespräch mit Selenskyj hatten Kushner und Witkoff am Donnerstag mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin verhandelt. Allerdings nahm an dem Treffen nach Angaben der russischen Nachrichtenagentur Ria Nowosti kein Vertreter des Außenministeriums teil. Der Agentur zufolge begleiteten lediglich Putins außenpolitischer Berater Juri Uschakow, der russische Chefverhandler Wladimir Medinski sowie der Unterhändler Kirill Dmitrijew den Präsidenten.

Russland führt seit Februar 2022 einen Angriffskrieg gegen die Ukraine./ksr/DP/men

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