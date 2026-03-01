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Ukraine verkündet Rüstungskooperation mit Saudi-Arabien

27.03.26 11:22 Uhr

RIAD (dpa-AFX) - Die Verteidigungsministerien der Ukraine und von Saudi-Arabien haben sich nach ukrainischen Angaben auf eine Rüstungskooperation geeinigt und ein erstes Abkommen unterzeichnet. "Es legt die Grundlage für weitere Verträge, technologische Zusammenarbeit und Investitionen und stärkt die internationale Rolle der Ukraine als Lieferant von Sicherheit", schrieb der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj auf sozialen Netzwerken. Selenskyj hatte demnach ein Treffen mit dem saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman.

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Der ukrainische Staatschef verwies dabei auf das vorhandene ukrainische Wissen bei der Abwehr von Drohnen und ballistischen Raketen im Krieg mit Russland. Kiew sei bereit, dieses mit Riad zu teilen. "Und Saudi-Arabien hat das, woran die Ukraine interessiert ist", schrieb er ohne konkretere Angaben.

Bei ihrem Gespräch seien die Situation im Nahen Osten und am Persischen Golf, die Hilfe für den Iran durch Russland, die Situation auf den Treibstoffmärkten und eine mögliche Zusammenarbeit im Energiebereich besprochen worden. Zuvor hatte Selenskyj ein Treffen mit ukrainischen Militärs, die nach seinen Angaben bereits eine Woche in Saudi-Arabien sind.

Die Ukraine bietet seit dem Ausbruch des Iran-Krieges vor knapp einem Monat den Staaten im Nahen Osten und den Golfmonarchien Hilfe bei der Abwehr von iranischen Drohnen an./ast/DP/zb