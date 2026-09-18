DAX 25.311 -1,6%ESt50 6.231 -1,5%MSCI World 4.922 +0,9%Top 10 Crypto 10,71 +4,0%Nas 26.410 -0,0%Bitcoin 70.301 +5,6%Euro 1,1467 -0,1%Öl 104,4 -0,4%Gold 4.356 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Ukraine: Wahlen in Russland sind eine Farce

KIEW (dpa-AFX) - Die Ukraine hat die Internationale Gemeinschaft dazu aufgerufen, die Ergebnisse zur Wahl der russischen Staatsduma in den besetzten ukrainischen Gebieten nicht anzuerkennen. "Keine von Russland vor den Läufen von Sturmgewehren organisierte "Abstimmung" ändert etwas am international anerkannten Status dieser Gebiete", schrieb das Außenministerium in Kiew in einer Erklärung.

Werbung

Kiew werde diesen Urnengang in den ukrainischen Gebieten und seine Resultate nicht anerkennen. Mit der Aufnahme von Abgeordneten aus den russisch besetzten Teilen der Ukraine werde zudem die Legitimität der gesamten Duma infrage gestellt.

Das Ministerium schrieb: "Jegliche Wahlen im heutigen Russland sind nichts anderes als eine Farce." Sie seien nichts als eine Inszenierung, um das Trugbild eines Rückhalts für den Kreml in der russischen Bevölkerung zu schaffen. In Russland gebe es weder Demokratie noch Meinungsfreiheit oder Pluralismus politischer Parteien, noch würden die Grundrechte der Bürger geachtet.

Von Freitag bis Sonntag finden in Russland unter Ausschluss der Opposition dreitägige Parlamentswahlen zur Staatsduma statt. Zum ersten Mal nehmen daran auch Wahlberechtigte in den von Russland nach dem Einmarsch im Februar 2022 annektierten Teilen der Gebiete Cherson, Saporischschja, Donezk und Luhansk teil. Zum wiederholten Mal bei der Wahl dabei ist die schon 2014 einverleibte ukrainische Schwarzmeer-Halbinsel Krim./ast/DP/zb

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.