DAX23.742 -0,3%Est505.905 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2000 -1,2%Nas23.184 +1,2%Bitcoin62.237 +2,7%Euro1,1761 +0,7%Öl98,14 +4,1%Gold4.740 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Microsoft 870747 Amazon 906866 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Allianz 840400 DroneShield A2DMAA Deutsche Bank 514000 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Neue Hoffnung nach gescheiterten Iran-Gesprächen: DAX im Minus -- US-Börsen fest -- Entlastung bei Benzinpreisen kommt -- Nike, Palantir, DroneShield, TUI, VW, BioNTech, Lufthansa im Fokus
Top News
NVIDIA auf Einkaufstour? Bericht sorgt für Kurssprünge bei den Aktien von Dell und HP NVIDIA auf Einkaufstour? Bericht sorgt für Kurssprünge bei den Aktien von Dell und HP
Nach gescheiterten Iran-Gesprächen: Trump sieht Chance auf Einigung Nach gescheiterten Iran-Gesprächen: Trump sieht Chance auf Einigung
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Ukrainische Armee gibt Grenzdorf bei Sumy auf

13.04.26 21:26 Uhr

KIEW (dpa-AFX) - Die ukrainische Armee hat nach eigenen Angaben ein grenznahes Dorf im Gebiet Sumy unter dem Druck russischer Angriffe geräumt. Dabei handele es sich um den Weiler Myropilske, teilte das 14. Armeekorps auf Facebook mit. Um eigene Verluste zu vermeiden, hätten sich die Verteidiger auf vorbereitete Stellungen zurückgezogen.

Die russische Armee hat an mehreren Stellen die Grenze zum nordukrainischen Gebiet Sumy überschritten. Den größten Streifen halten die Russen bei Junakiwka besetzt, von wo aus ukrainische Truppen 2024 in das westrussische Gebiet Kursk vorgedrungen waren. Die Kämpfe um Myropilske bedeuten einen weiteren russischen Einbruch, auch wenn die eroberte Fläche bislang klein ist.

Russland führt seit mehr als vier Jahren einen großangelegten Angriffskrieg gegen das Nachbarland Ukraine. Am Boden sind die russischen Truppen seit Herbst 2023 ununterbrochen vorgerückt, auch wenn die Geländegewinne klein blieben und mit hohen Verlusten erkauft wurden. Die Ukraine wehrt sich vor allem mit dem immer intensiveren Einsatz kleiner Gefechtsfelddrohnen./fko/DP/he