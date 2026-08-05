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Ukrainische Flugabwehr machtlos gegen russische Raketen

KIEW (dpa-AFX) - Die ukrainische Flugabwehr hat nach eigenen Angaben bei dem schweren russischen Luftangriff auf das Kiewer Umland keine der anfliegenden Raketen abfangen können. Wie die Luftwaffe in Kiew mitteilte, setzten die russischen Streitkräfte 24 ballistische Raketen Iskander-M und umfunktionierte Flugabwehrraketen S-400 sowie 4 Hyperschallraketen vom Typ Zirkon ein. Keine davon wurde als abgewehrt gemeldet. Von 115 angreifenden Drohnen verschiedener Typen seien 98 abgefangen worden.

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Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj beklagte erneut den Mangel an Flugabwehrwaffen gegen Russlands ballistisches Raketenarsenal. "Abfangmunition für ballistische Raketen hätte die Leben derjenigen retten können, die heute getötet wurden", schrieb er in sozialen Netzwerken. Die Partner der Ukraine müssten verstehen, dass jede verspätete Lieferung, jede Weigerung, Raketenabwehr bereitzustellen, zu Tod und Zerstörung führe.

Seinen Angaben nach wurden nach dem nächtlichen Angriff auf die Hauptstadt Kiew und das Umland bereits 17 Tote gezählt. Es gebe 44 Verletzte./fko/DP/jha