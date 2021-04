Ukrainische Notenbank stemmt sich mit Zinserhöhung gegen steigende Inflation

Kiew (Reuters) - Die Zentralbank der Ukraine erhöht im Kampf gegen eine steigende Inflation die Leitzinsen.

Zudem ließen die Währungshüter in Kiew am Donnerstag die Tür für weitere Zinsanhebungen offen. Der Schlüsselsatz zur Versorgung der Geschäftsbanken mit Geld wurde auf 7,5 Prozent von bisher 6,5 Prozent angehoben, wie die Nationalbank der Ukraine am Donnerstag angesichts zuletzt kräftig gestiegener Lebenshaltungskosten mitteilte. Sie stehe zudem bereit, bei Bedarf den Leitzins noch weiter anzuheben. Im ersten Halbjahr 2022 soll auf diese Weise die Inflation zum Zielwert der Notenbank von fünf Prozent zurückbewegt werden.

Die Teuerungsrate war im März auf 8,5 Prozent geklettert, was Analysten zufolge vor allem an gestiegenen Lebensmittelpreisen lag. Noch im Januar hatte die Rate 6,1 Prozent betragen. Die Inflation liege damit über ihren Prognosen, erklärte die Zentralbank. Für das laufende Jahr erhöhte sie ihre Inflationsvorhersage auf acht von zuvor sieben Prozent. Zur Begründung verwies sie unter anderem auf eine sich schnell erholende Weltwirtschaft.