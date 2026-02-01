DAX24.953 -1,2%Est506.108 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,4700 -4,9%Nas22.639 -1,1%Bitcoin55.419 -3,0%Euro1,1808 +0,1%Öl72,26 +0,8%Gold5.211 +2,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Novo Nordisk A3EU6F Rheinmetall 703000 SAP 716460 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Infineon 623100 Microsoft 870747 Amazon 906866 Allianz 840400 DEUTZ 630500 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schwächer -- Wall Street tiefer -- Trump will Zollsatz weiter erhöhen -- Novo Nordisk-Studie enttäuscht -- DroneShield, Siemens Energy, Bayer, Diginex, Rüstungsaktien, NVIDIA, SAP, VW im Fokus
Top News
Börse am Montag: DAX zum Wochenstart tiefer - Zoll-Unsicherheit kehrt zurück Börse am Montag: DAX zum Wochenstart tiefer - Zoll-Unsicherheit kehrt zurück
Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Metalsource Mining bringt sich als Key Player im Explorersektor in Stellung - und steht genau jetzt an einem Wendepunkt.
Wer­bung

Ukrainischer Außenminister: Putin muss bestraft werden

23.02.26 16:14 Uhr

KIEW (dpa-AFX) - Unabhängig vom Verlauf der Verhandlungen über ein Kriegsende hat der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha eine Bestrafung von Kremlchef Wladimir Putin als "Kriegsverbrecher" verlangt. "Russische Kriegsverbrecher haben kein Recht auf Straffreiheit", sagte Kiews Chefdiplomat auf einer Konferenz ("Justice Conference") in der ukrainischen Hauptstadt. Die Verantwortung Russlands reiche von "der Führung dieses Staates, die den Krieg entfesselte, bis zu jedem einzelnen russischen Besatzer, der Kriegsverbrechen begeht".

Wer­bung

Sybiha erinnerte dabei an den 2023 ausgestellten Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag gegen den russischen Präsidenten. "Wir rufen die Partner zur Umsetzung dieser Maßnahme auf", sagte der Minister. Putin sei persönlich für diesen Krieg verantwortlich. Für die aktuell laufenden US-vermittelten Friedensgespräche zwischen den Kriegsgegnern lehnte er den anfänglich einmal angebrachten Punkt einer Straffreiheit ab. Auch Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte eine Amnestie abgelehnt.

Am Dienstag jährt sich der russische Überfall auf die Ukraine zum vierten Mal./ast/DP/jha