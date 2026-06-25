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Ukrainischer Botschafter besorgt über AfD-Höhenflug

26.06.26 06:07 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Oleksii Makeiev, zeigt sich besorgt über die hohen Umfragewerte der AfD. "Das macht mir Sorgen", sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Als Botschafter könne er den Deutschen nicht sagen, wen sie wählen sollten. "Aber wenn einzelne Parteien so klar die russische Linie vertreten, wenn sie kein einziges Wort der Kritik an Russland richten, wenn ihre Vertreter auf Empfängen der russischen Botschaft lachend für Fotos posieren, kann ich das angesichts der vielen von Russen begangenen Kriegsverbrechen nicht akzeptieren."

Auf die Frage, ob er Kontakte zu AfD-Abgeordneten oder der Parteispitze habe, sagte er: "Ich pflege keine Kontakte zu undemokratischen Parteien." Dass AfD-Abgeordnete zum St. Petersburger Wirtschaftsforum gereist waren, sei "eine Parteinahme für einen Aggressor und der Versuch, einen Vernichtungskrieg zu relativieren und zu rechtfertigen".

Mehrere AfD-Politiker hatten sich kürzlich bei dem unter Schirmherrschaft von Kremlchef Wladimir Putin organisierten Wirtschaftsforum für eine Wiederaufnahme der Beziehungen zwischen Deutschland und Russland ausgesprochen. Russland führt seit mehr als vier Jahren einen Angriffskrieg gegen die Ukraine, die sich mithilfe von Finanzhilfe und Waffenlieferungen Deutschlands und anderer westlicher Partner verteidigt. Die AfD liegt in bundesweiten Umfragen derzeit auf Platz eins vor der Union./sku/DP/zb