Ukrainischer Botschafter: Sicherheitsgarantien 'mit Kraft' umsetzen

18.08.25 08:18 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Vor dem Treffen zum Ukraine-Krieg in Washington hat der ukrainische Botschafter in Deutschland die Notwendigkeit verlässlicher Sicherheitsgarantien für sein Land unterstrichen. Sicherheitsgarantien ähnlich zum Artikel 5 des Nato-Vertrags, klängen "schon gut", sagte Oleksii Makeiev im Deutschlandfunk. Der Artikel regelt, dass die Bündnispartner im Fall eines Angriffs auf die Unterstützung der Alliierten zählen können und ein Angriff auf ein Mitglied als ein Angriff auf alle gewertet wird.

Der Botschafter ergänzte, eine Nato-Mitgliedschaft für die Ukraine wäre natürlich die beste Sicherheitsgarantie. Sein Land könne der Nato viel bieten, man habe eine starke und kampferfahrene Armee.

"Dafür braucht man aber Mut von der Seite unserer Partner und auch Druck auf Russland", sagte Makeiev. Ohne Druck werde Kremlchef Wladimir Putin "nicht aufhören, uns zu töten". Sein Ziel sei die Zerstörung der Ukraine. Russland lehnt eine Nato-Mitgliedschaft der Ukraine kategorisch ab.

Wenn die Welt keinen Mut habe, die Ukraine in die Nato einzuladen, müssten Sicherheitsgarantien für das Land "mit Kraft" umgesetzt werden, sagte der Botschafter. Das könne eine große, gut ausgestattete ukrainischen Armee zusammen mit politischen Garantien sein.

Möglicherweise müssten die Sicherheitsgarantien aber auch "mit militärischen Kontingenten von unseren Partnern" zementiert werden - also mit Truppen von Verbündeten in der Ukraine. Dazu müsse "sehr aufmerksam" mit den Partnern gesprochen werden. "Wir sind noch lange nicht da", sagte Makeiev./kli/DP/zb