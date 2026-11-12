Ukrainischer Drohnenhersteller Uforce wirbt Millionen ein

12.11.26 11:53 Uhr

LONDON/MÜNCHEN (dpa-AFX) - Das ukrainisch-britische Rüstungs-Start-Up UForce hat 700 Millionen Dollar bei westlichen Investoren für den Ausbau seiner Drohnenproduktion eingeworben. Zu den Geldgebern zählen unter anderem der staatliche britische National Wealth Fund (NWF), der US-ukrainische Wiederaufbaufonds, und die von dem deutschen Unternehmer Klaus Hommels gegründete Schweizer Risikokapitalgesellschaft Lakestar, wie das Unternehmen mitteilte.

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Uforce stellt Luft-, See- und Landdrohnen her, nach Unternehmensangaben haben die Luftdrohnen im Ukraine-Krieg mittlerweile 330.000 Einsätze geflogen. UForce wurde 2025 gegründet, hat seinen Hauptsitz in London und ist eine Mitgliedsfirma der Drohnenallianz von EU und Ukraine.

Geschäftsführer Oleg Rogynskyy will westlichen Rüstungsfirmen Konkurrenz machen. Auf- und ausgebaut werden sollen Produktionskapazitäten in den USA, in Europa, im asiatisch-pazifischen Raum und im Nahen Osten. "Wir werden unsere Produktion für die Ukraine ausbauen und westlichen Verbündeten Lösungen bieten, die sie so schnell beschaffen, integrieren und einsetzen können, wie es die moderne Kriegsführung erfordert", sagte Rogynskyy laut Mitteilung.

Laut Uforce handelte es sich bei dem eingeworbenen Geld um eine "Series A". Nach der üblichen Nomenklatur der Start-Up-Szene sind dies frühe Finanzierungsrunden im Anschluss an Gründung und Anschubfinanzierung. Gemessen an den "Series A" vieler anderer Start-Ups sind 700 Millionen Dollar eine hohe Summe./cho/DP/stk