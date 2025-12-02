DAX23.697 +0,5%Est505.691 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,85 +1,4%Nas23.276 -0,4%Bitcoin75.511 +1,6%Euro1,1624 +0,1%Öl62,78 -0,9%Gold4.220 -0,3%
Ukrainischer Generalstab: Pokrowsk nicht gefallen

02.12.25 14:19 Uhr

POKROWSK (dpa-AFX) - Der ukrainische Generalstab widerspricht der von Russland behaupteten Einnahme wichtiger ukrainischer Städte - darunter die strategisch wichtige Bergarbeiterstadt Pokrowsk. "Die Einheiten der Streitkräfte der Ukraine setzen die Verteidigungsoperation an den schwierigen Frontabschnitten fort, darunter Pokrowsk, Wowtschansk, Kupjansk", teilte der Stab in sozialen Netzwerken mit. Der Kreml versuche ein weiteres Mal, mit Videos von Flaggenhissungen die Teilnehmer der Gespräche über ein Ende des Krieges zu beeinflussen.

In Pokrowsk, im Gebiet Donezk, kontrollieren ukrainische Truppen demnach weiter den nördlichen Teil der Stadt. Die Frontlinie verlaufe entlang der Eisenbahnlinie. Die Gruppe russischer Soldaten, die "in einem der Stadtteile" eine russische Flagge zeigten, sei bereits vernichtet worden. Für die Versorgung der Einheiten im Bereich von Pokrowsk und der Nachbarstadt Myrnohrad seien zudem zusätzliche Nachschublinien organisiert worden.

Auch Wowtschansk weiter umkämpft

Im benachbarten Charkiwer Gebiet bleibe die Situation in Wowtschansk nahe der russischen Grenze "angespannt". Die russische Armee versucht dem Generalstab zufolge mit kleinen Infanteriegruppen, die von Drohnen und Artillerie unterstützt werden, Geländegewinne zu erzielen. "Jedoch halten die ukrainischen Verteidiger hartnäckig die Positionen", hieß es in der Mitteilung.

Tags zuvor hatte der Kreml die Eroberung der Städte Pokrowsk und Wowtschansk verkündet. Kupjansk war bereits vor mehreren Tagen von Kremlchef Wladimir Putin als erobert bezeichnet worden. Kiew hatte die russische Darstellung stets zurückgewiesen.

Die Ukraine wehrt sich seit fast vier Jahren gegen eine russische Invasion. Am Dienstag reiste der US-Sondergesandte Steve Witkoff für weitere Gespräche zu einem von Washington vorgelegten Friedensplan nach Moskau. Der Kreml verlangt von der Ukraine Gebietsabtretungen und dabei auch einen ukrainischen Abzug aus der Region Donezk./ast/DP/nas