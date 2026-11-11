DAX 26.550 +0,8%ESt50 6.366 +0,6%MSCI World 4.836 -0,2%Top 10 Crypto 9,70 +0,6%Nas 25.429 +1,4%Bitcoin 66.327 +0,5%Euro 1,1091 -0,7%Öl 92,6 +1,2%Gold 4.021 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

Ukrainischer Unterhändler: Lösung vor Neujahr möglich

ABU DHABI (dpa-AFX) - Nach Gesprächen zwischen Russen und Ukrainern hält der ukrainische Unterhändler David Arachamija nach eigenen Worten eine "Lösung vor dem neuen Jahr" für möglich. "Es gibt auch andere Fragen, über die wir bislang nicht reden können, doch da haben wir tatsächlich einen großen Fortschritt erzielt", sagte Arachamija, der auch Fraktionschef der Partei von Präsident Wolodymyr Selenskyj ist. Demnach wollen die US-Vermittler Steve Witkoff und Jared Kushner nach einer für Donnerstag angekündigten Reise nach Moskau den Ukrainern in Dublin einen Bericht über die Ergebnisse geben. Danach solle ein zweiter Verhandlungstermin angesetzt werden.

Werbung

Vertreter Russlands und der Ukraine haben am Dienstag und Mittwoch in Abu Dhabi unter US-Vermittlung über eine Friedenslösung für den seit Februar 2022 andauernden Ukrainekrieg gesprochen. Arachamija bezeichnete die Verhandlungen als sehr "hart". Die russische Delegation sei mit "strikten Direktiven" angereist. Der Ukrainer lobte den US-Verhandlungsansatz, den Dialog mit einem "Nachkriegsbild für beide Länder" zu öffnen. Konkreter wurde Arachamija nicht./ast/DP/stk

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.