Ukrainisches Parlament wählt Menschenrechtsbeauftragte ab

Heute im Fokus

Ukraine-Krieg im Ticker: DAX beendet Handelstag verlustreich -- Vitesco und Infineon kooperieren -- ADLER Group sieht "solide Entwicklung" -- LANXESS, Unilever, GSK im Fokus

Uniper will russische Gaslieferungen sanktionskonform bezahlt haben. Mercedes-Produktion durch Halbleitermangel kaum beeinträchtigt. Erster Hochofen von Salzgitter soll bis 2026 geschlossen werden. Vonovia plant Millioneninvestment in Dresden. Credit Suisse zieht offenbar Optionen zur Stärkung des Kapitals in Betracht. ADLER Group sieht "solide Entwicklung" zu Jahresbeginn.