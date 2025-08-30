Ulta Beauty Aktie News: S&P 500 Aktie Ulta Beauty am Nachmittag stärker
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Ulta Beauty. Zuletzt wies die Ulta Beauty-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 501,40 USD nach oben.
Um 15:53 Uhr ging es für das Ulta Beauty-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,8 Prozent auf 501,40 USD. Bei 501,40 USD markierte die Ulta Beauty-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 491,26 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 68.886 Ulta Beauty-Aktien den Besitzer.
Am 29.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 537,28 USD an. Derzeit notiert die Ulta Beauty-Aktie damit 6,68 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 14.03.2025 auf bis zu 309,02 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 38,37 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nachdem Ulta Beauty seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.
Am 28.08.2025 hat Ulta Beauty die Kennzahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,78 USD gegenüber 5,30 USD im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 2,79 Mrd. USD gegenüber 2,55 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 24,29 USD je Ulta Beauty-Aktie.
