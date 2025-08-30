Ulta Beauty Aktie News: S&P 500 Aktie Bullen treiben Ulta Beauty am Abend an

Notierung im Blick

Die Aktie von Ulta Beauty zählt am Dienstagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 7,8 Prozent auf 531,00 USD zu.

Die Ulta Beauty-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:07 Uhr in Grün und gewann 7,8 Prozent auf 531,00 USD. Zwischenzeitlich stieg die Ulta Beauty-Aktie sogar auf 531,34 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 491,26 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 397.024 Ulta Beauty-Aktien.

Am 29.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 537,28 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Ulta Beauty-Aktie mit einem Kursplus von 1,18 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 14.03.2025 Kursverluste bis auf 309,02 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Ulta Beauty-Aktie ist somit 41,80 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Ulta Beauty-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Ulta Beauty 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Ulta Beauty am 28.08.2025. In Sachen EPS wurden 5,78 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ulta Beauty 5,30 USD je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Ulta Beauty im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,26 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,79 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 2,55 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 24,29 USD je Ulta Beauty-Aktie belaufen.

