Ulta Beauty Aktie News: S&P 500 Aktie Ulta Beauty am Donnerstagnachmittag billiger

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Ulta Beauty. Das Papier von Ulta Beauty gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,4 Prozent auf 523,80 USD abwärts.

Das Papier von Ulta Beauty gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 1,4 Prozent auf 523,80 USD abwärts. In der Spitze fiel die Ulta Beauty-Aktie bis auf 522,35 USD. Bei 529,00 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Ulta Beauty-Aktien beläuft sich auf 53.637 Stück.

Bei einem Wert von 539,00 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.09.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,90 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.03.2025 bei 309,02 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Ulta Beauty-Aktie derzeit noch 41,00 Prozent Luft nach unten.

Ulta Beauty-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Ulta Beauty gewährte am 28.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,78 USD. Im Vorjahresviertel hatte Ulta Beauty 5,30 USD je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig wurden 2,79 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Ulta Beauty 2,55 Mrd. USD umgesetzt.

Den erwarteten Gewinn je Ulta Beauty-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 24,36 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Ulta Beauty-Aktie

S&P 500 aktuell: S&P 500 zeigt sich zum Handelsstart schwächer

Börse New York in Grün: S&P 500 letztendlich im Aufwind

Freitagshandel in New York: S&P 500 mit positivem Vorzeichen