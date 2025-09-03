DAX23.770 +0,7%ESt505.347 +0,4%Top 10 Crypto15,39 -2,3%Dow45.621 +0,8%Nas21.708 +1,0%Bitcoin94.310 -1,6%Euro1,1650 -0,1%Öl66,83 -0,8%Gold3.550 -0,3%
Aktienentwicklung

Ulta Beauty Aktie News: S&P 500 Aktie Ulta Beauty verbilligt sich am Donnerstagabend

04.09.25 20:25 Uhr
Ulta Beauty Aktie News: S&P 500 Aktie Ulta Beauty verbilligt sich am Donnerstagabend

Die Aktie von Ulta Beauty gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Ulta Beauty-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 1,5 Prozent auf 523,26 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ulta Beauty Inc Registered Shs
458,80 EUR 3,60 EUR 0,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Ulta Beauty gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:04 Uhr ging es um 1,5 Prozent auf 523,26 USD abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Ulta Beauty-Aktie bis auf 522,35 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 529,00 USD. Von der Ulta Beauty-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 147.127 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (539,00 USD) erklomm das Papier am 03.09.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Ulta Beauty-Aktie derzeit noch 3,01 Prozent Luft nach oben. Bei 309,02 USD erreichte der Anteilsschein am 14.03.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 40,94 Prozent würde die Ulta Beauty-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Ulta Beauty seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Die Zahlen des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Ulta Beauty am 28.08.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 5,78 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 5,30 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,79 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 2,55 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Experten taxieren den Ulta Beauty-Gewinn für das Jahr 2026 auf 24,36 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com

Analysen zu Ulta Beauty Inc Registered Shs

DatumRatingAnalyst
30.08.2019Ulta Beauty OutperformOppenheimer & Co. Inc.
30.08.2019Ulta Beauty OutperformTelsey Advisory Group
15.03.2019Ulta Beauty OutperformTelsey Advisory Group
01.10.2018Ulta Beauty OutperformTelsey Advisory Group
25.05.2018Ulta Beauty OutperformTelsey Advisory Group
DatumRatingAnalyst
30.08.2019Ulta Beauty OutperformOppenheimer & Co. Inc.
30.08.2019Ulta Beauty OutperformTelsey Advisory Group
15.03.2019Ulta Beauty OutperformTelsey Advisory Group
01.10.2018Ulta Beauty OutperformTelsey Advisory Group
25.05.2018Ulta Beauty OutperformTelsey Advisory Group
DatumRatingAnalyst
13.03.2017Ulta Salon CosmeticsFragrance Sector PerformRBC Capital Markets
09.02.2017Ulta Salon CosmeticsFragrance HoldLoop Capital
27.05.2016Ulta Salon CosmeticsFragrance Sector PerformRBC Capital Markets
20.04.2016Ulta Salon CosmeticsFragrance HoldBB&T Capital Markets
11.03.2016Ulta Salon CosmeticsFragrance HoldDeutsche Bank AG
mehr Analysen