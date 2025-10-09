Ulta Beauty Aktie News: S&P 500 Aktie Ulta Beauty gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Kurs der Ulta Beauty

Die Aktie von Ulta Beauty zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,4 Prozent auf 567,80 USD zu.

Die Aktie legte um 15:50 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,4 Prozent auf 567,80 USD zu. Die Ulta Beauty-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 569,64 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 566,60 USD. Zuletzt wechselten 11.130 Ulta Beauty-Aktien den Besitzer.

Bei 572,11 USD erreichte der Titel am 08.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,76 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 14.03.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 309,02 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Ulta Beauty-Aktie derzeit noch 45,58 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 erhielten Ulta Beauty-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Am 28.08.2025 hat Ulta Beauty die Kennzahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,78 USD gegenüber 5,30 USD im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,26 Prozent auf 2,79 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,55 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Experten gehen davon aus, dass Ulta Beauty im Jahr 2026 24,46 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

