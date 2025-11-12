DAX24.381 +1,2%Est505.786 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,93 +2,2%Nas23.333 -0,6%Bitcoin87.786 -1,2%Euro1,1597 +0,1%Öl62,74 -3,7%Gold4.198 +1,7%
RWE-Aktie zieht deutlich an: Erwartungen im dritten Quartal übertroffen - Ziele bekräftigt RWE-Aktie zieht deutlich an: Erwartungen im dritten Quartal übertroffen - Ziele bekräftigt
Kurs der Ulta Beauty

12.11.25 16:08 Uhr

12.11.25 16:08 Uhr
Ulta Beauty Aktie News: S&P 500 Aktie Ulta Beauty präsentiert sich am Nachmittag stärker

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Ulta Beauty. Im NASDAQ-Handel gewannen die Ulta Beauty-Papiere zuletzt 1,2 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ulta Beauty Inc Registered Shs
449,80 EUR 1,40 EUR 0,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 15:49 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 529,06 USD zu. Die Ulta Beauty-Aktie legte bis auf 530,00 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 526,51 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ 4.403 Ulta Beauty-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (572,11 USD) erklomm das Papier am 09.10.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Ulta Beauty-Aktie derzeit noch 8,14 Prozent Luft nach oben. Bei 309,02 USD fiel das Papier am 14.03.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Ulta Beauty-Aktie 41,59 Prozent sinken.

Für Ulta Beauty-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Am 28.08.2025 hat Ulta Beauty in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2025 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 5,78 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ulta Beauty 5,30 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,26 Prozent auf 2,79 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,55 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 24,49 USD je Ulta Beauty-Aktie.

Redaktion finanzen.net

