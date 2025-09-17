Ulta Beauty Aktie News: S&P 500 Aktie Ulta Beauty schiebt sich am Donnerstagnachmittag vor
Die Aktie von Ulta Beauty gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Ulta Beauty-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 533,02 USD.
Die Ulta Beauty-Aktie konnte um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 533,02 USD. Die Ulta Beauty-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 533,02 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 532,14 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 10.617 Ulta Beauty-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 539,00 USD. Dieser Kurs wurde am 04.09.2025 erreicht. Gewinne von 1,12 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 309,02 USD am 14.03.2025. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Ulta Beauty-Aktie 42,02 Prozent sinken.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Ulta Beauty-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.
Am 28.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 5,78 USD. Im letzten Jahr hatte Ulta Beauty einen Gewinn von 5,30 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,79 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,55 Mrd. USD in den Büchern standen.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Ulta Beauty ein EPS in Höhe von 24,37 USD in den Büchern stehen haben wird.
