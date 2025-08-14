Ulta Beauty Aktie News: S&P 500 Aktie Ulta Beauty tendiert am Abend nordwärts

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Ulta Beauty gehört am Donnerstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Ulta Beauty-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 518,76 USD nach oben.

Um 20:04 Uhr wies die Ulta Beauty-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 518,76 USD nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die Ulta Beauty-Aktie bei 522,00 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 518,14 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 89.843 Ulta Beauty-Aktien umgesetzt.

Am 14.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 534,02 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,94 Prozent über dem aktuellen Kurs der Ulta Beauty-Aktie. Am 14.03.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 309,02 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Ulta Beauty-Aktie ist somit 40,43 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Ulta Beauty 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 29.05.2025 lud Ulta Beauty zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.04.2025 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,70 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 6,47 USD erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Ulta Beauty im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,49 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,85 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 2,73 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Ulta Beauty einen Gewinn von 23,53 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

