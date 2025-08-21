Ulta Beauty Aktie News: S&P 500 Aktie Ulta Beauty präsentiert sich am Nachmittag stärker

Notierung im Fokus

Die Aktie von Ulta Beauty zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Ulta Beauty-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 527,08 USD zu.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 527,08 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Ulta Beauty-Aktie bisher bei 530,00 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 527,83 USD. Bisher wurden via NASDAQ 23.869 Ulta Beauty-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 14.08.2025 markierte das Papier bei 534,02 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,32 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Ulta Beauty-Aktie. Am 14.03.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 309,02 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Ulta Beauty-Aktie 41,37 Prozent sinken.

Ulta Beauty-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Ulta Beauty am 29.05.2025. Das EPS wurde auf 6,70 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 6,47 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,49 Prozent auf 2,85 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,73 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 23,55 USD je Ulta Beauty-Aktie belaufen.

