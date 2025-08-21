Ulta Beauty Aktie News: S&P 500 Aktie Ulta Beauty zeigt sich am Abend gestärkt
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Ulta Beauty. Zuletzt stieg die Ulta Beauty-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 2,2 Prozent auf 531,39 USD.
Um 20:05 Uhr konnte die Aktie von Ulta Beauty zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 2,2 Prozent auf 531,39 USD. In der Spitze gewann die Ulta Beauty-Aktie bis auf 534,06 USD. Bei 527,83 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 88.512 Ulta Beauty-Aktien den Besitzer.
Am 22.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 534,06 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Ulta Beauty-Aktie ist somit 0,50 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 14.03.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 309,02 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Ulta Beauty-Aktie mit einem Verlust von 41,85 Prozent wieder erreichen.
Ulta Beauty-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Ulta Beauty am 29.05.2025 vor. Es stand ein EPS von 6,70 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Ulta Beauty noch ein Gewinn pro Aktie von 6,47 USD in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,49 Prozent auf 2,85 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,73 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 23,55 USD je Ulta Beauty-Aktie.
