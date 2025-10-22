Ulta Beauty Aktie News: S&P 500 Aktie Ulta Beauty am Mittwochnachmittag in Rot

Ulta Beauty im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Ulta Beauty. Die Ulta Beauty-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 522,87 USD.

Die Aktie verlor um 15:50 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,6 Prozent auf 522,87 USD. Das bisherige Tagestief markierte Ulta Beauty-Aktie bei 522,87 USD. Bei 525,92 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 7.554 Ulta Beauty-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.10.2025 bei 572,11 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,42 Prozent. Am 14.03.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 309,02 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Ulta Beauty-Aktie derzeit noch 40,90 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025.

Ulta Beauty veröffentlichte am 28.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 5,78 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 5,30 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,26 Prozent auf 2,79 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,55 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 24,47 USD je Ulta Beauty-Aktie.

