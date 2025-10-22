Ulta Beauty Aktie News: S&P 500 Aktie Ulta Beauty am Abend mit Kurseinbußen

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Ulta Beauty. Die Ulta Beauty-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 2,3 Prozent auf 513,60 USD nach.

Die Ulta Beauty-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:04 Uhr 2,3 Prozent im Minus bei 513,60 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Ulta Beauty-Aktie bis auf 510,14 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 525,92 USD. Bisher wurden via NASDAQ 68.115 Ulta Beauty-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 572,11 USD. Dieser Kurs wurde am 09.10.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Ulta Beauty-Aktie derzeit noch 11,39 Prozent Luft nach oben. Am 14.03.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 309,02 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Ulta Beauty-Aktie mit einem Verlust von 39,83 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Ulta Beauty-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Ulta Beauty gewährte am 28.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 5,78 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Ulta Beauty 5,30 USD je Aktie verdient. Im abgelaufenen Quartal hat Ulta Beauty 2,79 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,26 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,55 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 24,47 USD je Aktie in den Ulta Beauty-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Ulta Beauty-Aktie

S&P 500 aktuell: S&P 500 zeigt sich zum Handelsstart schwächer

Börse New York in Grün: S&P 500 letztendlich im Aufwind

Freitagshandel in New York: S&P 500 mit positivem Vorzeichen