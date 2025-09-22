DAX23.611 +0,4%ESt505.472 +0,6%Top 10 Crypto15,30 -2,6%Dow46.276 -0,2%Nas22.568 -1,0%Bitcoin94.659 -0,9%Euro1,1815 +0,1%Öl67,68 +1,7%Gold3.781 +0,9%
KI-Fantasie: Dow leichter -- DAX beendet Handel fester -- Berkshire Hathaway verkauft BYD-Anteile komplett -- CleanSpark, D-Wave, DroneShield, NVIDIA, Plug Power im Fokus
So bewegt sich Ulta Beauty

Ulta Beauty Aktie News: S&P 500 Aktie Ulta Beauty am Dienstagabend mit positiven Vorzeichen

23.09.25 20:24 Uhr
Ulta Beauty Aktie News: S&P 500 Aktie Ulta Beauty am Dienstagabend mit positiven Vorzeichen

Die Aktie von Ulta Beauty gehört am Dienstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Ulta Beauty konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 2,0 Prozent auf 528,67 USD.

Aktien
Ulta Beauty Inc Registered Shs
437,10 EUR -4,70 EUR -1,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:07 Uhr sprang die Ulta Beauty-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 2,0 Prozent auf 528,67 USD zu. In der Spitze legte die Ulta Beauty-Aktie bis auf 529,66 USD zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 522,50 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 50.343 Ulta Beauty-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.09.2025 bei 539,00 USD. Der aktuelle Kurs der Ulta Beauty-Aktie ist somit 1,95 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 309,02 USD am 14.03.2025. Abschläge von 41,55 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Ulta Beauty-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Die Zahlen des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Ulta Beauty am 28.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 5,78 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 5,30 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,26 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,55 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,79 Mrd. USD ausgewiesen.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Ulta Beauty ein EPS in Höhe von 24,42 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

