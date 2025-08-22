Ulta Beauty Aktie News: S&P 500 Aktie Ulta Beauty tendiert am Nachmittag schwächer

Ulta Beauty im Blick

Die Aktie von Ulta Beauty gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Ulta Beauty-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 524,91 USD ab.

Die Ulta Beauty-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:50 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 524,91 USD. Der Kurs der Ulta Beauty-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 524,03 USD nach. Bei 527,02 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 17.040 Ulta Beauty-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 22.08.2025 auf bis zu 534,06 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 1,74 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.03.2025 bei 309,02 USD. Der aktuelle Kurs der Ulta Beauty-Aktie ist somit 41,13 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025.

Ulta Beauty veröffentlichte am 29.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.04.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,70 USD gegenüber 6,47 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Ulta Beauty im vergangenen Quartal 2,85 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Ulta Beauty 2,73 Mrd. USD umsetzen können.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Ulta Beauty-Gewinn in Höhe von 23,61 USD je Aktie aus.

