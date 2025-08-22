Ulta Beauty Aktie News: S&P 500 Aktie Ulta Beauty am Montagabend auf rotem Terrain

Blick auf Ulta Beauty-Kurs

Die Aktie von Ulta Beauty gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Der Ulta Beauty-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 527,86 USD.

Die Ulta Beauty-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:07 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 527,86 USD. Die Ulta Beauty-Aktie sank bis auf 523,00 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 527,02 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 140.672 Ulta Beauty-Aktien umgesetzt.

Am 22.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 534,06 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 1,17 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 14.03.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 309,02 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 41,46 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Ulta Beauty-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Ulta Beauty-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Am 29.05.2025 hat Ulta Beauty in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.04.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 6,70 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 6,47 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,49 Prozent auf 2,85 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,73 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Ulta Beauty ein EPS in Höhe von 23,61 USD in den Büchern stehen haben wird.

