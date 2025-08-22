DAX24.273 -0,4%ESt505.444 -0,8%Top 10 Crypto16,04 -2,8%Dow45.323 -0,7%Nas21.504 ±0,0%Bitcoin95.777 -1,1%Euro1,1605 -1,0%Öl68,69 +1,3%Gold3.368 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 PUMA 696960 Novo Nordisk A3EU6F Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y Palantir A2QA4J BYD A0M4W9 Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Wall Street uneins -- DAX letztlich tiefer -- Lufthansa ordnet sich wohl neu -- UniCredit, PUMA, DHL, Rüstungsaktien, NIO, Novo Nordisk, Bayer, Siemens Energy, RWE, Orsted, Valneva im Fokus
Top News
1&1-Aktie steigt: Konzernchef Dommermuth kauft Aktien 1&1-Aktie steigt: Konzernchef Dommermuth kauft Aktien
BVB-Aktie: Borussia Dortmund löst Vertrag mit Sven Mislintat endgültig auf BVB-Aktie: Borussia Dortmund löst Vertrag mit Sven Mislintat endgültig auf
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader: Bereiten Sie sich auf die Realität an den Finanzmärkten vor und gewinnen Sie einen Range Rover Evoque. Jetzt kostenlos anmelden!
Blick auf Ulta Beauty-Kurs

Ulta Beauty Aktie News: S&P 500 Aktie Ulta Beauty am Montagabend auf rotem Terrain

25.08.25 20:24 Uhr
Ulta Beauty Aktie News: S&P 500 Aktie Ulta Beauty am Montagabend auf rotem Terrain

Die Aktie von Ulta Beauty gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Der Ulta Beauty-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 527,86 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ulta Beauty Inc Registered Shs
450,30 EUR -0,50 EUR -0,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Ulta Beauty-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:07 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 527,86 USD. Die Ulta Beauty-Aktie sank bis auf 523,00 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 527,02 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 140.672 Ulta Beauty-Aktien umgesetzt.

Am 22.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 534,06 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 1,17 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 14.03.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 309,02 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 41,46 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Ulta Beauty-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Ulta Beauty-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Am 29.05.2025 hat Ulta Beauty in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.04.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 6,70 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 6,47 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,49 Prozent auf 2,85 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,73 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Ulta Beauty ein EPS in Höhe von 23,61 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Ulta Beauty-Aktie

S&P 500 aktuell: S&P 500 zeigt sich zum Handelsstart schwächer

Börse New York in Grün: S&P 500 letztendlich im Aufwind

Freitagshandel in New York: S&P 500 mit positivem Vorzeichen

In eigener Sache

Übrigens: Ulta Beauty und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Ulta Beauty

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Ulta Beauty

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu Ulta Beauty Inc Registered Shs

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Ulta Beauty Inc Registered Shs

DatumRatingAnalyst
30.08.2019Ulta Beauty OutperformOppenheimer & Co. Inc.
30.08.2019Ulta Beauty OutperformTelsey Advisory Group
15.03.2019Ulta Beauty OutperformTelsey Advisory Group
01.10.2018Ulta Beauty OutperformTelsey Advisory Group
25.05.2018Ulta Beauty OutperformTelsey Advisory Group
DatumRatingAnalyst
30.08.2019Ulta Beauty OutperformOppenheimer & Co. Inc.
30.08.2019Ulta Beauty OutperformTelsey Advisory Group
15.03.2019Ulta Beauty OutperformTelsey Advisory Group
01.10.2018Ulta Beauty OutperformTelsey Advisory Group
25.05.2018Ulta Beauty OutperformTelsey Advisory Group
DatumRatingAnalyst
13.03.2017Ulta Salon CosmeticsFragrance Sector PerformRBC Capital Markets
09.02.2017Ulta Salon CosmeticsFragrance HoldLoop Capital
27.05.2016Ulta Salon CosmeticsFragrance Sector PerformRBC Capital Markets
20.04.2016Ulta Salon CosmeticsFragrance HoldBB&T Capital Markets
11.03.2016Ulta Salon CosmeticsFragrance HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Ulta Beauty Inc Registered Shs nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen