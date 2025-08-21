Ulta Beauty Aktie News: S&P 500 Aktie Ulta Beauty am Nachmittag nahe Nulllinie

Ulta Beauty im Fokus

Die Aktie von Ulta Beauty zeigt sich am Dienstagnachmittag ohne große Bewegung. Zum Vortag unverändert notierte die Ulta Beauty-Aktie zuletzt im NASDAQ-Handel bei 524,48 USD.

Im NASDAQ-Handel kam die Ulta Beauty-Aktie um 15:52 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 524,48 USD. In der Spitze legte die Ulta Beauty-Aktie bis auf 527,35 USD zu. Zwischenzeitlich weitete die Ulta Beauty-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 522,03 USD aus. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 524,47 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 14.105 Ulta Beauty-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (534,06 USD) erklomm das Papier am 23.08.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Ulta Beauty-Aktie derzeit noch 1,83 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 14.03.2025 auf bis zu 309,02 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Ulta Beauty-Aktie derzeit noch 41,08 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Ulta Beauty-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Ulta Beauty gewährte am 29.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.04.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,70 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 6,47 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,85 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,49 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Ulta Beauty einen Umsatz von 2,73 Mrd. USD eingefahren.

Experten taxieren den Ulta Beauty-Gewinn für das Jahr 2026 auf 23,68 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Ulta Beauty-Aktie

S&P 500 aktuell: S&P 500 zeigt sich zum Handelsstart schwächer

Börse New York in Grün: S&P 500 letztendlich im Aufwind

Freitagshandel in New York: S&P 500 mit positivem Vorzeichen