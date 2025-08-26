Ulta Beauty Aktie News: S&P 500 Aktie Ulta Beauty am Mittwochnachmittag mit grünen Vorzeichen
Die Aktie von Ulta Beauty gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Ulta Beauty nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 530,76 USD.
Die Ulta Beauty-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:49 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 530,76 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Ulta Beauty-Aktie bei 533,22 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 526,85 USD. Bisher wurden heute 14.496 Ulta Beauty-Aktien gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.08.2025 bei 534,06 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,62 Prozent über dem aktuellen Kurs der Ulta Beauty-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 309,02 USD am 14.03.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 41,78 Prozent.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Ulta Beauty-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.
Ulta Beauty ließ sich am 29.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.04.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 6,70 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Ulta Beauty noch ein Gewinn pro Aktie von 6,47 USD in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,49 Prozent auf 2,85 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,73 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 23,68 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.08.2019
|Ulta Beauty Outperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|30.08.2019
|Ulta Beauty Outperform
|Telsey Advisory Group
|15.03.2019
|Ulta Beauty Outperform
|Telsey Advisory Group
|01.10.2018
|Ulta Beauty Outperform
|Telsey Advisory Group
|25.05.2018
|Ulta Beauty Outperform
|Telsey Advisory Group
