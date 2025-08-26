DAX24.046 -0,4%ESt505.393 +0,2%Top 10 Crypto16,00 +2,3%Dow45.616 +0,4%Nas21.591 +0,2%Bitcoin96.420 +0,3%Euro1,1631 -0,1%Öl67,84 +0,9%Gold3.395 +0,1%
Ulta Beauty Aktie News: S&P 500 Aktie Ulta Beauty am Mittwochabend gesucht

27.08.25 20:24 Uhr

27.08.25 20:24 Uhr
Die Aktie von Ulta Beauty gehört am Mittwochabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Ulta Beauty-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 532,74 USD.

Die Aktie notierte um 20:00 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 532,74 USD zu. Der Kurs der Ulta Beauty-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 536,00 USD zu. Bei 526,85 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 87.714 Ulta Beauty-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.08.2025 bei 536,00 USD. Mit einem Zuwachs von 0,61 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 309,02 USD fiel das Papier am 14.03.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 41,99 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Ulta Beauty-Aktie.

Nachdem Ulta Beauty seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Am 29.05.2025 lud Ulta Beauty zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.04.2025 endete. In Sachen EPS wurden 6,70 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ulta Beauty 6,47 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,85 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,73 Mrd. USD in den Büchern standen.

Experten taxieren den Ulta Beauty-Gewinn für das Jahr 2026 auf 23,68 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

