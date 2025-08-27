Ulta Beauty Aktie News: S&P 500 Aktie Ulta Beauty am Nachmittag ohne große Veränderung

Aktie im Blick

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von Ulta Beauty. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Ulta Beauty-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via NASDAQ bei 533,42 USD.

Anleger zeigten sich um 15:52 Uhr bei der Ulta Beauty-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im NASDAQ-Handel nahezu unverändert bei 533,42 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Ulta Beauty-Aktie bei 537,28 USD. In der Spitze fiel die Ulta Beauty-Aktie bis auf 533,00 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 534,38 USD. Zuletzt wechselten 21.275 Ulta Beauty-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 537,28 USD. Dieser Kurs wurde am 28.08.2025 erreicht. Derzeit notiert die Ulta Beauty-Aktie damit 0,72 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.03.2025 bei 309,02 USD. Der derzeitige Kurs der Ulta Beauty-Aktie liegt somit 72,62 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Ulta Beauty-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Ulta Beauty ließ sich am 29.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.04.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,70 USD. Im Vorjahresviertel hatte Ulta Beauty 6,47 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz wurden 2,85 Mrd. USD gegenüber 2,73 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

In der Ulta Beauty-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 23,68 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

