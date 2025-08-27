Ulta Beauty Aktie News: S&P 500 Aktie Ulta Beauty wird am Abend ausgebremst

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Ulta Beauty. Das Papier von Ulta Beauty gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,3 Prozent auf 526,66 USD abwärts.

Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 526,66 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Ulta Beauty-Aktie bis auf 526,66 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 534,38 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Ulta Beauty-Aktien beläuft sich auf 139.012 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (537,28 USD) erklomm das Papier am 28.08.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,02 Prozent hinzugewinnen. Bei 309,02 USD erreichte der Anteilsschein am 14.03.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Ulta Beauty-Aktie 70,43 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Ulta Beauty-Aktie.

Am 29.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.04.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,70 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 6,47 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 2,85 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 4,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,73 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 23,68 USD je Aktie belaufen.

