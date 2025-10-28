Ulta Beauty Aktie News: S&P 500 Aktie Ulta Beauty am Nachmittag in Rot

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Ulta Beauty gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Ulta Beauty-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 517,80 USD.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 517,80 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Ulta Beauty-Aktie bis auf 517,09 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 521,04 USD. Von der Ulta Beauty-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 14.257 Stück gehandelt.

Am 09.10.2025 markierte das Papier bei 572,11 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,49 Prozent über dem aktuellen Kurs der Ulta Beauty-Aktie. Am 14.03.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 309,02 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 40,32 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Ulta Beauty 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 28.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,78 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 5,30 USD erwirtschaftet worden. Ulta Beauty hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,79 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,55 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Ulta Beauty-Gewinn in Höhe von 24,49 USD je Aktie aus.

