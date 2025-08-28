Ulta Beauty Aktie News: S&P 500 Aktie Ulta Beauty tendiert am Freitagnachmittag auf rotem Terrain

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Ulta Beauty. Die Ulta Beauty-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 4,4 Prozent im Minus bei 507,32 USD.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 4,4 Prozent auf 507,32 USD. Der Kurs der Ulta Beauty-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 504,92 USD nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 526,85 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 136.539 Ulta Beauty-Aktien umgesetzt.

Am 28.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 537,28 USD. Mit einem Zuwachs von 5,91 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 309,02 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.03.2025). Abschläge von 39,09 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Ulta Beauty-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Ulta Beauty ließ sich am 29.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.04.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,70 USD. Im Vorjahresviertel hatte Ulta Beauty 6,47 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 2,85 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,73 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Ulta Beauty einen Gewinn von 24,09 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

