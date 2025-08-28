DAX23.902 -0,6%ESt505.352 -0,8%Top 10 Crypto15,47 -2,7%Dow45.536 -0,2%Nas21.453 -1,2%Bitcoin92.908 -3,6%Euro1,1694 +0,1%Öl68,12 -0,2%Gold3.445 +0,8%
Notierung im Blick

Ulta Beauty Aktie News: S&P 500 Aktie Ulta Beauty fällt am Abend tief

29.08.25 20:24 Uhr
Ulta Beauty Aktie News: S&P 500 Aktie Ulta Beauty fällt am Abend tief

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Ulta Beauty. Zuletzt ging es für die Ulta Beauty-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 6,6 Prozent auf 495,42 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ulta Beauty Inc Registered Shs
422,50 EUR -35,80 EUR -7,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Ulta Beauty-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:07 Uhr 6,6 Prozent im Minus bei 495,42 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Ulta Beauty-Aktie bisher bei 494,00 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 526,85 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 434.105 Ulta Beauty-Aktien umgesetzt.

Bei 537,28 USD erreichte der Titel am 28.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Ulta Beauty-Aktie mit einem Kursplus von 8,45 Prozent wieder erreichen. Bei 309,02 USD fiel das Papier am 14.03.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Ulta Beauty-Aktie liegt somit 60,32 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Ulta Beauty-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Ulta Beauty am 29.05.2025. Das EPS lag bei 6,70 USD. Im letzten Jahr hatte Ulta Beauty einen Gewinn von 6,47 USD je Aktie eingefahren. Umsatzseitig wurden 2,85 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Ulta Beauty 2,73 Mrd. USD umgesetzt.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Ulta Beauty einen Gewinn von 24,09 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen