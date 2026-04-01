Ultimatum von Trump abgelauf

Die Vereinigten Staaten und der Iran haben sich auf eine beidseitige Feuerpause geeinigt. Für die Finanzmärkte könnte eine dauerhafte Beilegung des Konflikts erhebliche Auswirkungen haben.

US-Präsident Donald Trump verkündete auf seiner Plattform Truth Social vor Ablauf, der von ihm gesetzten Frist, dass Washington bereit sei, Militärschläge gegen iranische Ziele auszusetzen, sofern Teheran die strategisch bedeutsame Straße von Hormus für die Schifffahrt öffnet.

Die den iranischen Revolutionsgarden nahestehende Nachrichtenagentur Tasnim bestätigte die Zustimmung Irans zu der von Trump vorgeschlagenen Waffenruhe. Damit scheint eine Deeskalation in der Region vorerst gesichert.

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Iran kündigt Freigabe der Straße von Hormus für Schiffsverkehr an

Der iranische Außenminister Abbas Araghtschi hat angekündigt, dass die Straße von Hormus für den Schiffsverkehr geöffnet werden soll. Die strategisch bedeutsame Meerenge spielt eine zentrale Rolle im globalen Ölhandel.

In einer offiziellen Erklärung teilte Araghtschi mit, dass die Entscheidung in Koordination mit den iranischen Streitkräften getroffen wurde. Bei der Umsetzung sollen technische Beschränkungen berücksichtigt werden, um einen geregelten Durchgang zu gewährleisten.

Die Straße von Hormus gilt als eine der wichtigsten Wasserstraßen für den internationalen Energietransport. Ein erheblicher Teil der weltweiten Öllieferungen passiert diese Meerenge zwischen dem Persischen Golf und dem Golf von Oman.

Die Ankündigung dürfte auf den globalen Energiemärkten aufmerksam verfolgt werden, da jede Veränderung in dieser Region direkten Einfluss auf Ölpreise und Versorgungssicherheit haben kann.

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Militärische Ziele erreicht - Fokus auf Diplomatie

Trump erklärte, die amerikanischen Streitkräfte hätten ihre militärischen Ziele bereits erreicht. Die Aufmerksamkeit richte sich nun auf diplomatische Lösungen. "Wir haben einen Zehn-Punkte-Vorschlag vom Iran erhalten und sind überzeugt, dass er eine tragfähige Verhandlungsgrundlage bietet", schrieb der US-Präsident.

Nach Trumps Darstellung wurden nahezu alle historischen Konfliktpunkte zwischen Washington und Teheran bereits ausgeräumt. Die zweiwöchige Atempause solle genutzt werden, um die letzten Details eines umfassenden Abkommens auszuarbeiten und dessen Umsetzung vorzubereiten.

Vermittler Pakistan bestätigt Waffenruhe ab sofort

Dem Vermittler Pakistan zufolge greift die Waffenruhe zwischen dem Iran und den USA mit sofortiger Wirkung. Die Islamische Republik Iran und die Vereinigten Staaten von Amerika sowie ihre Verbündeten hätten einer sofortigen Waffenruhe einschließlich im Libanon und andernorts zugestimmt, schrieb Premierminister Shehbaz Sharif auf X.

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Sharif lud Delegationen beider Länder für weitere Gespräche am Freitag in die pakistanische Hauptstadt Islamabad ein, wo Vertreter aus Washington und Teheran über ein endgültiges Abkommen zur Beilegung des Konflikts verhandeln sollen.

Beide Seiten hätten in den Gesprächen "bemerkenswerte Weisheit und Verständnis" bewiesen und sich konstruktiv für Frieden und Stabilität eingesetzt. Irans Nachbarland Pakistan hatte im Krieg zwischen Vertretern aus Washington und Teheran vermittelt.

Straße von Hormus als Dreh- und Angelpunkt

Die Öffnung der Straße von Hormus bildet die zentrale Bedingung für die Feuerpause. Durch diese Meerenge zwischen dem Persischen Golf und dem Golf von Oman werden täglich Millionen Barrel Rohöl transportiert - ihre Blockade hätte gravierende Auswirkungen auf die globalen Energiemärkte.

Beobachter werten die Einigung als bedeutenden Schritt zur Entspannung in einer der geopolitisch sensibelsten Regionen der Welt. Sollten die Verhandlungen erfolgreich verlaufen, könnte dies das Ende jahrzehntelanger Spannungen zwischen beiden Nationen markieren.

Zweiwöchiges Zeitfenster für historisches Abkommen

Die vereinbarte Frist von vierzehn Tagen soll beiden Seiten Raum geben, die finalen Vertragsdetails zu klären und ein tragfähiges Langzeitabkommen zu unterzeichnen. Trump zeigte sich optimistisch, dass die Friedensgespräche erfolgreich abgeschlossen werden können.

Für die internationalen Finanzmärkte könnte eine dauerhafte Beilegung des Konflikts erhebliche Auswirkungen haben - insbesondere für Ölpreise, Rüstungsaktien und Unternehmen mit Geschäftsinteressen im Nahen Osten. Investoren beobachten die Entwicklungen daher mit großer Aufmerksamkeit.

Zuvoriges Ultimatum und Drohungen Trumps

In den letzten Stunden vor dem Ende seiner gesetzten Frist (Mittwoch, 2:00 Uhr MEZ) hat US-Präsident Donald Trump seine Drohgebärden gegenüber Iran dramatisch intensiviert. Über seine Plattform Truth Social verkündete er, dass "eine ganze Zivilisation heute Nacht untergehen wird, um nie wieder zurückzukehren". Nach Trumps Darstellung verfügen die Vereinigten Staaten über die militärische Kapazität, binnen vier Stunden eine "völlige Zerstörung" herbeizuführen. "Das ganze Land kann in einer Nacht ausgelöscht werden, und das könnte schon morgen Nacht sein", so der US-Präsident wörtlich.

Pentagon kündigt Pressekonferenz an

Das Pentagon hat kurzfristig eine Pressekonferenz mit US-Verteidigungsminister Pete Hegseth und Generalstabschef Dan Caine am heutigen Mittwoch angekündigt. Die beiden wollen um 8:00 Uhr (Ortszeit, 14:00 Uhr MESZ) vor die Presse treten.

Zehn-Punkte-Plan des Iran für dauerhaftes Kriegsende - Medienberichte mit unterschiedlichen Details

Vertreter des Irans haben der US-Regierung in Washington einen Zehn-Punkte-Plan als Vorschlag für ein dauerhaftes Kriegsende übermittelt. US-Präsident Donald Trump schrieb auf Truth Social, dass dieser eine "praktikable Grundlage für Verhandlungen bietet".

Offiziell hat Irans Regierung die Forderungen bislang nicht öffentlich gemacht. Nachrichtenagenturen, die den mächtigen Revolutionsgarden nahestehen, berichten jedoch bereits über Details. Laut der Nachrichtenagentur Tasnim beinhaltet der Entwurf die Forderung nach einer dauerhaften Einstellung von Aggressionen. Der Iran soll die Kontrolle über die Straße von Hormus behalten und Uran anreichern dürfen. Die politische Führung in Teheran fordert die Aufhebung der harten internationalen Sanktionen und Strafmaßnahmen des UN-Sicherheitsrats.

Auch Resolutionen des Gouverneursrats der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA will Teheran aufgehoben sehen, wie Tasnim weiter berichtet. Weiter werden Kriegsentschädigungen und ein Abzug der US-Streitkräfte aus der Region gefordert. Der Krieg soll an allen Fronten enden, einschließlich im Libanon.

Auch die Nachrichtenagentur Fars berichtet über die zehn Punkte. Ihre Informationen decken sich weitgehend mit dem Bericht bei Tasnim. In ihrem Bericht heißt es jedoch auch, dass sich der Iran gemäß dem Plan verpflichten werde, niemals Atomwaffen herzustellen. Die Urananreicherung soll nach Verhandlungen eingeschränkt werden. Teheran stimme außerdem zu, mit anderen Ländern in der Region über Friedensabkommen zu sprechen.

US-Spitzenpolitiker reagieren verhalten auf Zehn-Punkte-Plan

Einige Spitzenpolitiker in den USA haben verhalten auf die Verkündung einer zweiwöchigen Waffenruhe im Iran-Krieg reagiert. "Eine Waffenruhe ist eine gute Nachricht - allerdings nur, weil dieser sinnlose Krieg so schnell wie möglich beendet werden sollte", schrieb etwa der demokratische Senator Richard Blumenthal auf X. US-Präsident Donald Trump könne weiterhin nicht erklären, warum er den Krieg begonnen habe. "Eine Waffenruhe ist für das amerikanische Volk kein Sieg", fügte Blumenthal hinzu.

Der demokratische Kongressabgeordnete Gregory Meeks betonte indes, dass eine Waffenruhe nicht genug sei. Trump müsse dem Kongress erklären, warum er die USA in den Krieg mit dem Iran geführt habe, in dem 13 Militärangehörige gestorben seien.

Spöttischer zeigte sich der demokratische Minderheitsführer im Senat, Chuck Schumer. Er sei froh, dass Trump einen "Rückzieher" gemacht habe und "nun verzweifelt nach einem Ausweg aus seinem lächerlichen Getöse" suche, schrieb er auf X.

Der Iran und die USA hatten sich kurz vor Ablauf eines Ultimatums von US-Präsident Trump in der Nacht zum Mittwoch auf eine Waffenruhe geeinigt. Trump schrieb auf Truth Social, dass der vom Iran vorgelegte Zehn-Punkte-Plan eine "praktikable Grundlage für Verhandlungen bietet."

Der republikanische Senator Lindsey Graham verlangte derweil, dass das US-Parlament bei dem Plan einbezogen werden müsse. Er wolle den Entwurf dem Kongress zur Abstimmung vorlegen, damit das Parlament wie beim Atom-Abkommen mit dem Iran unter Ex-US-Präsident Barack Obama darüber abstimmen könne.

Trump zur Iran-Einigung: Es wird viel Geld verdient werden

US-Präsident Donald Trump rechnet nach der Einigung mit dem Iran auf eine Waffenruhe und der Öffnung der Straße von Hormus mit einem großen wirtschaftlichen Gewinn. "Es wird viel Geld verdient werden", frohlockte der Republikaner auf seiner Plattform Truth Social. "Ein großer Tag für den Weltfrieden!", schrieb er. "Der Iran will es, er hat genug! Und alle anderen auch!" Die USA würden bei der Wiederaufnahme des Schiffsverkehrs in der Straße von Hormus helfen. "Es wird viele positive Maßnahmen geben!"

Der Iran und die USA hatten sich kurz vor Ablauf eines Ultimatums von Trump auf eine zweiwöchige Waffenruhe und die Öffnung der für den globalen Öl- und Gasmarkt wichtigen Meerenge geeinigt. Irans Außenminister Abbas Araghtschi schrieb in einer Erklärung, der Schiffsverkehr werde dort wieder ermöglicht.

Trump: Könnte Goldenes Zeitalter des Nahen Ostens sein

Nachdem die USA und Israel am 28. Februar den Krieg gegen den Iran begonnen hatten, hatte Teheran mit Attacken und Drohungen die Schifffahrt durch die Straße von Hormus nahezu zum Erliegen gebracht.

Der Iran könne jetzt mit dem Wiederaufbauprozess beginnen, schrieb Trump. Die USA würden vor Ort bleiben, um sicherzustellen, "dass alles gut geht". Er sei zuversichtlich. "Genau wie wir es in den USA erleben, könnte dies das Goldene Zeitalter des Nahen Ostens sein!!!", schloss Trump seinen Jubel-Post.

Pakistans Premierminister Shehbaz Sharif lud Delegationen der USA und des Irans für weitere Gespräche am Freitag in die Hauptstadt Islamabad ein, wo sie über ein endgültiges Abkommen zur Beilegung des Konflikts verhandeln sollen.

Merz: Ziel muss dauerhaftes Ende des Iran-Kriegs sein

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) begrüßt die Einigung zwischen den USA und dem Iran auf eine Waffenruhe und die Öffnung der Straße von Hormus und will weitere diplomatische Bemühungen unterstützen. "Ziel muss nun sein, in den nächsten Tagen ein dauerhaftes Ende des Krieges auszuhandeln. Dies wird sich nur auf diplomatischem Weg erreichen lassen", erklärte Merz.

Melanie Schürmann, Evelyn Schmal, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX