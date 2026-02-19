DAX25.275 +0,9%Est506.129 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7400 +2,6%Nas22.915 +1,0%Bitcoin57.448 +1,0%Euro1,1758 -0,1%Öl71,12 -1,1%Gold5.052 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 SAP 716460 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Amazon 906866 Airbus 938914 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 RENK RENK73 BASF BASF11 Siemens 723610 DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Dow stärker -- DAX höher -- Supreme Court stoppt Trump-Zölle -- NVIDIA wohl mit Milliardeninvestment in OpenAI -- Apple, Telekom, BioNTech, Moderna, Diginex, Bayer, im Fokus
Top News
Opendoor-Aktie zweistellig höher: So schnitt der Immobilien-Plattformer im vergangenen Quartal ab Opendoor-Aktie zweistellig höher: So schnitt der Immobilien-Plattformer im vergangenen Quartal ab
JPMorgan-Aktie sinkt: EZB verhängt Millionenstrafe JPMorgan-Aktie sinkt: EZB verhängt Millionenstrafe
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Ultimatum von Trump

Aktien von Rheinmetall, RENK, TKMS & HENSOLDT überwiegend tiefer: Drohende Eskalation in Nahost

20.02.26 16:14 Uhr
Aktien von Rheinmetall, RENK, TKMS & HENSOLDT überwiegend tiefer: Angst vor Militärschlag im Iran treibt Rüstungswerte | finanzen.net

Der Konflikt zwischen Washington und Teheran spitzt sich zu: Nachdem Trump ein Ultimatum für ein neues Abkommen gestellt hat, droht der Iran mit massiven Gegenschlägen auf US-Stützpunkte.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HENSOLDT
83,85 EUR 0,50 EUR 0,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
RENK
60,26 EUR -0,81 EUR -1,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rheinmetall AG
1.743,00 EUR 4,00 EUR 0,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
TKMS thyssenkrupp Marine Systems
100,30 EUR 2,50 EUR 2,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Angesichts einer möglichen militärischen Eskalation im Konflikt zwischen Washington und Teheran hat der Iran für den Fall eines Angriffs mit "entschlossenen und angemessenen" Gegenmaßnahmen gedroht. Dabei würden "alle Stützpunkte, Einrichtungen und Vermögenswerte der feindlichen Streitkräfte in der Region (...) legitime Ziele darstellen", heißt es in einem Brief des iranischen Botschafters bei den Vereinten Nationen an UN-Generalsekretär António Guterres. Das US-Militär unterhält im Nahen Osten eine Reihe Stützpunkte mit insgesamt Zehntausenden Soldaten.

Wer­bung

Zugleich betonte Irans diplomatische Vertretung, dass das Land "weder Spannungen noch Krieg anstrebt und keinen Krieg beginnen wird". In dem Schreiben beteuerte der Iran seine Bereitschaft, weiter an einer diplomatischen Einigung zu arbeiten. Im Konflikt um das iranische Atomprogramm sei es durchaus möglich, "eine dauerhafte und ausgewogene Lösung zu erreichen".

Am Donnerstag hatte US-Präsident Donald Trump eine Frist für ein Abkommen mit dem Iran genannt und 10 bis 15 Tage als ausreichend bewertet. Das sei "so ziemlich das Maximum". Zugleich drohte er: "Entweder wir erzielen eine Einigung oder es wird für sie bedauerlich." Kurz zuvor hatte Trump bereits gewarnt, die Welt werde "wahrscheinlich in den nächsten zehn Tagen herausfinden", in welche Richtung es mit dem Iran gehen werde.

Bei den Verhandlungen geht es um Irans umstrittenes Atomprogramm. Die USA wollen verhindern, dass die Islamische Republik in den Besitz von Atomwaffen gelangt. Irans Regierung zeigt sich bereit, ihr Nuklearprogramm zu begrenzen, fordert im Gegenzug jedoch die Aufhebung harter Wirtschaftssanktionen. Das Verhandeln über andere Themen wie eine Begrenzung seines Raketenprogramms schließt der Iran bislang aus. Teheran beteuert, das Atomprogramm diene zivilen Zwecken, nicht der Entwicklung von Atomwaffen.

Wer­bung

Rüstungswerte im Fokus der Anleger

Mit Blick auf die immer größer werdenden Spannungen zeigen sich Rüstungsaktien uneins: So notiert die Rheinmetall-Aktie im XETRA-Handel zeitweise 0,69 Prozent tiefer bei 1.731,50 Euro, während es für HENSOLDT 0,06 Prozent auf 83,55 Euro nach unten geht. Papiere von RENK verbuchen indes ein Minus von 1,18 Prozent auf 60,22 Euro und auch bei thyssenkrupps Marinesparte TKMS stehen grüne Vorzeichen in Höhe von 0,25 Prozent auf 99,25 Euro an der Tafel.

NEW YORK (dpa-AFX) / Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf HENSOLDT

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HENSOLDT

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com, Oliver Hoffmann / Shutterstock.com

Nachrichten zu Rheinmetall AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Rheinmetall AG

DatumRatingAnalyst
11.02.2026Rheinmetall HoldWarburg Research
10.02.2026Rheinmetall OutperformBernstein Research
09.02.2026Rheinmetall BuyUBS AG
06.02.2026Rheinmetall OverweightBarclays Capital
05.02.2026Rheinmetall OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
10.02.2026Rheinmetall OutperformBernstein Research
09.02.2026Rheinmetall BuyUBS AG
06.02.2026Rheinmetall OverweightBarclays Capital
05.02.2026Rheinmetall OverweightBarclays Capital
05.02.2026Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
11.02.2026Rheinmetall HoldWarburg Research
24.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
19.11.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
19.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
11.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
14.06.2019Rheinmetall ReduceOddo BHF
25.01.2017Rheinmetall SellDeutsche Bank AG
06.11.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
12.08.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
01.06.2015Rheinmetall verkaufenCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rheinmetall AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen