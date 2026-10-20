UltraTech Cement stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

20.10.26 06:35 Uhr

UltraTech Cement stellte am 19.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 50,78 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 41,87 INR je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat UltraTech Cement in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,81 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 232,95 Milliarden INR im Vergleich zu 196,07 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Gewinn von 57,48 INR je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 224,07 Milliarden INR für das Quartal in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.net