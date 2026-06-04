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Umbau der Führungsspitze

ProSiebenSat.1-Aktie im Fokus: Neue Verantwortungsbereiche für die Senderchefs

12.06.26 18:34 Uhr
ProSiebenSat.1 stellt Führung neu auf - Aktie rückt in den Fokus | finanzen.net

ProSiebenSat.1 baut die Führung seiner Unterhaltungssparte um.

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Die bisherigen Zuständigkeiten für die Sender ProSieben, Sat.1 und Kabel Eins würden neu geordnet, teilte ein Unternehmenssprecher mit. Künftig sollen Inhalte stärker nach Genres organisiert und die Auswertung über Fernsehsender und digitale Plattformen zentral gesteuert werden.

"Unsere Zuschauerinnen und Zuschauer schauen unsere Inhalte auf unterschiedlichen Plattformen. Darauf richten wir unsere Struktur konsequent aus", sagte ProSiebenSat.1-Manager Henrik Pabst. Für eine maximale Reichweite müsse das Unternehmen seine Inhalte über lineare Sender und digitale Angebote hinweg zentral steuern.

Sendermarken selbst sollen bestehen bleiben

Nach Angaben von ProSiebenSat.1 werden die bisherigen Zuständigkeiten in der Programmorganisation neu zugeschnitten: Die Content-Teams werden künftig nach Genres wie Fiktion, Reality, Show und Comedy aufgestellt. Die Entwicklung neuer Programme soll dabei stärker übergreifend organisiert werden.

Die Sendermarken selbst bleiben den Angaben zufolge bestehen. Hannes Hiller soll die Marke ProSieben und Marc Rasmus die Marke Sat.1 weiterhin nach innen und außen repräsentieren. Felix von Mengden bleibe für Kabel Eins zuständig, Ellen Koch für Sixx, ProSieben Maxx, Sat.1 Gold und Kabel Eins Doku.

/svv/DP/zb

UNTERFÖHRING (dpa-AFX)

Bildquellen: Holger Rauner © ProSiebenSat.1 Media AG, Jan Pitman/Getty Images

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