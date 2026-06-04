DAX25.055 +1,7%Est506.266 +1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,3500 +5,4%Nas25.889 +0,3%Bitcoin56.600 -0,1%Euro1,1607 ±0,0%Öl83,36 -4,0%Gold4.328 +2,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Rheinmetall 703000 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 SAP 716460 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 TUI TUAG50 Microsoft 870747 Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
USA und Iran einigen sich auf Abkommen: DAX mit kräftigen Gewinnen -- Chinas Börsen im Plus - Nikkei springt an -- Rheinmetall, Allianz, Lufthansa, TUI, SoftBank, Samsung & Co. im Fokus
Top News
SpaceX-IPO entfacht Tech-Rally: Aktien von SoftBank, Samsung, Intel & Co. profitieren - Infineon leichter SpaceX-IPO entfacht Tech-Rally: Aktien von SoftBank, Samsung, Intel & Co. profitieren - Infineon leichter
SPI-Papier INTERROLL-Aktie: Dieser Dividendenzahlung blicken INTERROLL-Aktionäre entgegen SPI-Papier INTERROLL-Aktie: Dieser Dividendenzahlung blicken INTERROLL-Aktionäre entgegen
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Umbau der Führungsspitze

ProSiebenSat.1-Aktie in Grün: Neue Verantwortungsbereiche für die Senderchefs

15.06.26 09:27 Uhr
ProSiebenSat.1 stellt Führung neu auf - Aktie fester | finanzen.net

ProSiebenSat.1 baut die Führung seiner Unterhaltungssparte um.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ProSiebenSat.1 Media SE
3,72 EUR -0,03 EUR -0,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die bisherigen Zuständigkeiten für die Sender ProSieben, Sat.1 und Kabel Eins würden neu geordnet, teilte ein Unternehmenssprecher mit. Künftig sollen Inhalte stärker nach Genres organisiert und die Auswertung über Fernsehsender und digitale Plattformen zentral gesteuert werden.

"Unsere Zuschauerinnen und Zuschauer schauen unsere Inhalte auf unterschiedlichen Plattformen. Darauf richten wir unsere Struktur konsequent aus", sagte ProSiebenSat.1-Manager Henrik Pabst. Für eine maximale Reichweite müsse das Unternehmen seine Inhalte über lineare Sender und digitale Angebote hinweg zentral steuern.

Sendermarken selbst sollen bestehen bleiben

Nach Angaben von ProSiebenSat.1 werden die bisherigen Zuständigkeiten in der Programmorganisation neu zugeschnitten: Die Content-Teams werden künftig nach Genres wie Fiktion, Reality, Show und Comedy aufgestellt. Die Entwicklung neuer Programme soll dabei stärker übergreifend organisiert werden.

Die Sendermarken selbst bleiben den Angaben zufolge bestehen. Hannes Hiller soll die Marke ProSieben und Marc Rasmus die Marke Sat.1 weiterhin nach innen und außen repräsentieren. Felix von Mengden bleibe für Kabel Eins zuständig, Ellen Koch für Sixx, ProSieben Maxx, Sat.1 Gold und Kabel Eins Doku.

Die ProSiebenSat.1-Aktie notiert am Montag im XTRA-Handel zeitweise 2,21 Prozent höher bei 3,798 Euro.

/svv/DP/zb

UNTERFÖHRING (dpa-AFX)

Bildquellen: Holger Rauner © ProSiebenSat.1 Media AG, Jan Pitman/Getty Images

Nachrichten zu ProSiebenSat.1 Media SE

DatumMeistgelesen

Analysen zu ProSiebenSat.1 Media SE

DatumRatingAnalyst
14.05.2026ProSiebenSat1 Media SE Equal WeightBarclays Capital
13.05.2026ProSiebenSat1 Media SE UnderperformBernstein Research
20.04.2026ProSiebenSat1 Media SE HoldDeutsche Bank AG
02.04.2026ProSiebenSat1 Media SE HaltenDZ BANK
31.03.2026ProSiebenSat1 Media SE Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
10.12.2025ProSiebenSat1 Media SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
13.11.2025ProSiebenSat1 Media SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
13.11.2025ProSiebenSat1 Media SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
30.09.2025ProSiebenSat1 Media SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025ProSiebenSat1 Media SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
14.05.2026ProSiebenSat1 Media SE Equal WeightBarclays Capital
20.04.2026ProSiebenSat1 Media SE HoldDeutsche Bank AG
02.04.2026ProSiebenSat1 Media SE HaltenDZ BANK
31.03.2026ProSiebenSat1 Media SE Market-PerformBernstein Research
26.03.2026ProSiebenSat1 Media SE Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
13.05.2026ProSiebenSat1 Media SE UnderperformBernstein Research
01.09.2025ProSiebenSat1 Media SE SellWarburg Research
26.03.2025ProSiebenSat1 Media SE SellGoldman Sachs Group Inc.
14.11.2024ProSiebenSat1 Media SE UnderperformBernstein Research
28.10.2024ProSiebenSat1 Media SE UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für ProSiebenSat.1 Media SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen